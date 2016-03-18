Разработка сайта для торговой компании

Добрый день!

Нужно разработать сайт для компании занимающейся торговлей сельхозпродукцией и продовольственными товарами.

Не более 10 страниц. Должен быть современный дизайн, уникальный контент.

Также нужна обратная связь, виджет для звонка с сайта, возможность оставить заявку на покупку или возможно интеграция с Битрикс24 (отправка заявки с сайта в лид, звонок с сайта в Битрикс)

Старый сайт компании: www.l-agrotrade.ru