Разработка сайта для торговой компании

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Закрыт25 заявок401 просмотр

Добрый день!

Нужно разработать сайт для компании занимающейся торговлей сельхозпродукцией и продовольственными товарами.

Не более 10 страниц. Должен быть современный дизайн, уникальный контент. 

Также нужна обратная связь, виджет для звонка с сайта, возможность оставить заявку на покупку или возможно интеграция с Битрикс24 (отправка заявки с сайта в лид, звонок с сайта в Битрикс)

Старый сайт компании: www.l-agrotrade.ru

9 лет назад
l-agrotrade
35 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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