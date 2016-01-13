l-agrotrade

Требуется создать фирменные логотипы и двухсторонние визитки для 3 компаний. Основная деятельность - добыча и продажа щебня. Жду ваших предложений с указанием стоимости, срока исполнения и с ссылкой на портфолио.
- Логотипы и Знаки33 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо посетить УМВД России по г. Домодедово и ознакомиться с уголовным делом, прислать отчет. Срок: до 2 марта.Юридические услугинет заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Нужно разработать сайт для компании занимающейся торговлей сельхозпродукцией и продовольственными товарами. Не более 10 страниц. Должен быть современный дизайн, уникальный контент. Также нужна обратная связь, виджет для звонка с сайта, возможность оставить заявку на покупку или ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется отредактировать и наполнить сайт информацией о продаваемых (закупаемых) товарах не более 10, создать пару страничек с описанием компании, контактными данными, новостями. Сделать две версии сайта русскую и английскую. Сайт создан в конструкторе от reg.ru.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт8 лет назад