Сайт форекс компании

Задача была далеко не из простых, команда ребят под управлением Артема справились со всем в срок, а качество и конечный результат превзошел все мои ожидания. Артём предложил современное решение, тщательно проработал юзабилити сайта и реализовал задачу на высшем уровне. Помимо самого проекта Артём разработал для нас еще все промо материалы, полностью переработал наш бренд. В сложные моменты, когда наш сайт надо было связать с платформой трейда, Артём всегда был на нашей стороне и добивался от техподдержки платформы результатов и требовал делать всё качественно вопреки их лени. Я больше не стану обращаться к другим программистам и дизайнерам, теперь я знаю что есть Артём и что он справится с любой задачей нашей компании. Отдельное спасибо за сохранность моих нервов и моего времени.