Сделать сайт на CMS Битрикс

Вот ссылка на требования к сайту https://1cbo.ru/bb/

Читать в самом низу, в разделе сайт партнера. У них уже готовый шаблон, его просто нужно распаковать и наполнить.

Лицензия уже старт куплена.

Здесь примерно ТЗ по тексту и составу https://cloud.mail.ru/public/58VmpWEf5gDM/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%91%D1%83%D1%85%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%20%D0%A2%D0%97.docx

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