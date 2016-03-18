Требуется создать веб-сайт визитку на несколько страниц с возможностью заполнения. Сфера страхования (основное направление - автострахование). Заполнить его информацией, которую можно взять из аналогичных источников. Язык программирования не принципиален. Оформляется в зеленом цвете. Основная картинка ...
Сделать сайт на CMS Битрикс
Вот ссылка на требования к сайту https://1cbo.ru/bb/
Читать в самом низу, в разделе сайт партнера. У них уже готовый шаблон, его просто нужно распаковать и наполнить.
Лицензия уже старт куплена.
Здесь примерно ТЗ по тексту и составу https://cloud.mail.ru/public/58VmpWEf5gDM/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82%20%D0%91%D1%83%D1%85%D0%9C%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BC%20%D0%A2%D0%97.docx
Ждем ваших предложений, стоимость и сроки!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужно разработать сайт для компании занимающейся торговлей сельхозпродукцией и продовольственными товарами. Не более 10 страниц. Должен быть современный дизайн, уникальный контент. Также нужна обратная связь, виджет для звонка ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно создать сайт сервис по пиару в соц сетях , нужен вот такой аналог http://likesrock.com/ чтоб был полностью функционаленСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт9 лет назад
Параметры и характеристики лендинга:- чистый, красивый и валидный код; - адаптивный дизайн/bootstrap, ширина контентной части не более 1000 пикселей; - HTML 5, CSS3, Jquery;- кроссбраузерность; - анимация и параллакс эффекты; ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт9 лет назад
Интересует сайт на Wordpress - установка темы, настройка, русификация, приведение в рабочий вид вообщем. Тема http://newsmartwave.net/wordpress/venedor/parallax/ по дефолту с последующей заменой картинок на мои. Интересен срок(реальный) и цена.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется программист со знаниями языков: html, css, php, mysql, javascript, c#, который с нуля может сделать движок к этому сайту. Без фреймворков и конструкторов! Дизайн есть. Работа не разовая, т.к. сайт нужно будет поддерживать и может даже изменять/дополнять, ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется сайт продажи фотографий. Обязательно с адаптивным дизайном. Возможно создание на WordPress, Joomla или на другом движке позволяющем реализовать функционал. Должна быть красивая галерея фото, с возможностью делать в ней неограниченное количество ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт9 лет назад
Движок вордпресс. Подробное тз приложил. Тема-продажа бьютибокс. Сайт с подпиской и личным кабинетом, интернет магазин не нужен. Вёрстка резина.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется сделать несколько правок по одному проекту, а также реализовать интернет магазин с нуля. Требуется знание одной из этих систем, или еще лучше обеих сразу. Пишите примерные цены за стандартный магазин на Host CMS ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт9 лет назад