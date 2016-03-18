Сайт для партнерки

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки185 просмотров

Задание прикреплено, нужно сделать как можно быстрее, называйте минимальные сроки. 

9 лет назад
jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать сайт на CMS Битрикс

    $50

    Вот ссылка на требования к сайту https://1cbo.ru/bb/ Читать в самом низу, в разделе сайт партнера. У них уже готовый шаблон, его просто нужно распаковать и наполнить. Лицензия уже старт куплена.  Здесь ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработка сайта для торговой компании

    Добрый день! Нужно разработать сайт для компании занимающейся торговлей сельхозпродукцией и продовольственными товарами. Не более 10 страниц. Должен быть современный дизайн, уникальный контент.  Также нужна обратная связь, виджет для звонка ...

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создание лэндинга

    Параметры и характеристики лендинга:- чистый, красивый и валидный код; - адаптивный дизайн/bootstrap, ширина контентной части не более 1000 пикселей; - HTML 5, CSS3, Jquery;- кроссбраузерность; - анимация и параллакс эффекты; ...

    BootstrapHTMLjQueryMODXWordPress
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сайт на вордпресс

    Интересует сайт на Wordpress - установка темы, настройка, русификация, приведение в рабочий вид вообщем. Тема http://newsmartwave.net/wordpress/venedor/parallax/ по дефолту с последующей заменой картинок на мои. Интересен срок(реальный) и цена.

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Гипермаркет, аналог "Амазон", "Алиэкспресс"...

    Требуется программист со знаниями языков: html, css, php, mysql, javascript, c#, который с нуля может сделать движок к этому сайту. Без фреймворков и конструкторов! Дизайн есть. Работа не разовая, т.к. сайт нужно будет поддерживать и может даже изменять/дополнять, ...

    CSSHTMLJavaScriptMySQLPHP
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Создать сайт фотогалерею с функцией продажи фото

    Требуется сайт продажи фотографий. Обязательно с адаптивным дизайном. Возможно создание на WordPress, Joomla или на другом движке позволяющем реализовать функционал. Должна быть красивая галерея фото, с возможностью делать в ней неограниченное количество ...

    JoomlaWordPress
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад