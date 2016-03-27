Создание сайта с индивидуальным дизайном

Нужно создать красивый качественный сайт. Тематика: Помощь в оформлении пропусков на МКАД, ТТК, СК (Москва).

Примеры сайтов: http://moskvapropusk.ru/ http://m-propusk.ru/about/ http://www.propuska-mkad.ru/

Я хочу чтобы по структуре сайт выглядел как этот: http://www.vodokanal-msk.ru/ То есть в горизонтальном меню должны быть разделы: главная, цены, проверка, статьи, контакты. В вертикальном: Пропуск МКАД, Пропуск ТТК, Пропуск СК. Раздел "проверка" сделать выпадающим (он должен содержать: 1) проверка пропусков 2) проверка штрафовСервис проверки пропусков как на сайте: http://proverit-propusk.ru/