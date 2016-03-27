Нужен человек с опытом для создания сайта: дизайн (набросок в ТЗ) + верстка (адаптивна) + CMS (Drupal).
Создание сайта с индивидуальным дизайном
Нужно создать красивый качественный сайт. Тематика: Помощь в оформлении пропусков на МКАД, ТТК, СК (Москва).
Примеры сайтов: http://moskvapropusk.ru/ http://m-propusk.ru/about/ http://www.propuska-mkad.ru/
Я хочу чтобы по структуре сайт выглядел как этот: http://www.vodokanal-msk.ru/ То есть в горизонтальном меню должны быть разделы: главная, цены, проверка, статьи, контакты. В вертикальном: Пропуск МКАД, Пропуск ТТК, Пропуск СК. Раздел "проверка" сделать выпадающим (он должен содержать: 1) проверка пропусков 2) проверка штрафовСервис проверки пропусков как на сайте: http://proverit-propusk.ru/
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