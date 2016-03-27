Создание сайта с индивидуальным дизайном

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен11 заявок216 просмотров

Нужно создать красивый качественный сайт. Тематика: Помощь в оформлении пропусков на МКАД, ТТК, СК (Москва).

Примеры сайтов:  http://moskvapropusk.ru/ http://m-propusk.ru/about/ http://www.propuska-mkad.ru/ 

Я хочу чтобы по структуре сайт выглядел как этот: http://www.vodokanal-msk.ru/  То есть в горизонтальном меню должны быть разделы: главная, цены, проверка, статьи, контакты. В вертикальном: Пропуск МКАД, Пропуск ТТК, Пропуск СК.  Раздел "проверка" сделать выпадающим (он должен содержать: 1) проверка пропусков 2) проверка штрафовСервис проверки пропусков как на сайте: http://proverit-propusk.ru/ 

9 лет назад
jenya0042
Евгений 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

IG-M
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$200
5 дней
Отличный исполнитель. Сделал все качественно и в срок. Сайт получился именно такой, как я хотел. Правда пришлось кое-что изменить, но все правки были внесены в тот же день без взимания дополнительной платы.
Сотрудничеством с Евгением остался доволен, в полной мере! Заказчик предоставил четкое и понятное представление о разрабатываемом сайте, оплату произвел моментально, без каких либо задержек. Было приятно работать, Спасибо! :)

Заявки фрилансеров

IG-M
35 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад