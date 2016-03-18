В заявку скинуть примеры работ. необходимо создать мультилендинг. не более 10 экранов, меняется только текст ваша цена? и срок исполнения
Сайт недвижимости
Необходимо создать сайт недвижимости.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Необходим сайт под ключ на указанной системе упраления. В наличии макет, на основе которого формируются все страницы, структура каталога. Проект без корзины, но с разветвленным катологом, сроки - "вчера". Без предоплат.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Задание прикреплено, нужно сделать как можно быстрее, называйте минимальные сроки.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $370
Нужен программист для разработки сайта. оплата от 10 тыс.грн.Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $8000
Необходимо сделать сайт форекс компании "под ключ"Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $50
Вот ссылка на требования к сайту https://1cbo.ru/bb/ Читать в самом низу, в разделе сайт партнера. У них уже готовый шаблон, его просто нужно распаковать и наполнить. Лицензия уже старт куплена. Здесь ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Нужно разработать сайт для компании занимающейся торговлей сельхозпродукцией и продовольственными товарами. Не более 10 страниц. Должен быть современный дизайн, уникальный контент. Также нужна обратная связь, виджет для звонка ...Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно создать сайт сервис по пиару в соц сетях , нужен вот такой аналог http://likesrock.com/ чтоб был полностью функционаленСайты «под ключ»11 заявокЗакрыт9 лет назад
Параметры и характеристики лендинга:- чистый, красивый и валидный код; - адаптивный дизайн/bootstrap, ширина контентной части не более 1000 пикселей; - HTML 5, CSS3, Jquery;- кроссбраузерность; - анимация и параллакс эффекты; ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт9 лет назад