Нужно создать красивый качественный сайт. Тематика: Помощь в оформлении пропусков на МКАД, ТТК, СК (Москва). Примеры сайтов: http://moskvapropusk.ru/ http://m-propusk.ru/about/ http://www.propuska-mkad.ru/ Я хочу чтобы по структуре сайт выглядел как этот: http://www.vodokanal-msk.ru/ То есть в горизонтальном меню должны ...
Сайт под ключ
Нужен сайт с закрытым контентом по английскому языку - человек оплачивает и получает доступ к закрытой части сайта.
Нужен личный кабинет. Нужна яндекс касса подключенная. CMS не важна - главное удобное использование.
И самое главное что - чтобы материал запускался на сервере и его нельзя было скачать ( распространение ) сейчас он просто в файле exe для компьютера.
Полное ТЗ в приложении.
Исполнитель требуется ответственный - чтобы в процессе не было "не умею" "отдельно денег стоит" "это ваш хостинг"
"извините - резко решил устроить отпуск"
Рассматриваю заявки только со сроком и суммой.
Указывайте конечную сумму и срок.
Если будут в процессе значимые изменения - разумеется все будет оплачено.
Заявки фрилансеров
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