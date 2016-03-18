Сайт под ключ

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Закрыт5 заявок316 просмотров

Нужен сайт с закрытым контентом по английскому языку - человек оплачивает и получает доступ к закрытой части сайта.

Нужен личный кабинет. Нужна яндекс касса подключенная. CMS  не важна - главное удобное использование.

И самое главное что - чтобы материал запускался на сервере и его нельзя было скачать ( распространение ) сейчас он просто в файле exe  для компьютера.

Полное ТЗ в приложении.

Исполнитель требуется ответственный - чтобы в процессе не было "не умею" "отдельно денег стоит" "это ваш хостинг"

"извините - резко решил устроить отпуск"

Рассматриваю заявки только со сроком и суммой. 

Указывайте конечную сумму и срок.

Если будут в процессе значимые изменения  - разумеется все будет оплачено.

9 лет назад
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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