Сайт под ключ

Нужен сайт с закрытым контентом по английскому языку - человек оплачивает и получает доступ к закрытой части сайта.

Нужен личный кабинет. Нужна яндекс касса подключенная. CMS не важна - главное удобное использование.

И самое главное что - чтобы материал запускался на сервере и его нельзя было скачать ( распространение ) сейчас он просто в файле exe для компьютера.

Полное ТЗ в приложении.

Исполнитель требуется ответственный - чтобы в процессе не было "не умею" "отдельно денег стоит" "это ваш хостинг"

"извините - резко решил устроить отпуск"

Рассматриваю заявки только со сроком и суммой.

Указывайте конечную сумму и срок.

Если будут в процессе значимые изменения - разумеется все будет оплачено.