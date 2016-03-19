Нужен сайт для компании

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Закрыт30 заявок271 просмотр

Сайт по продаже и аренде строительного оборудования, оптимизированный для поисковых систем. желательно на динамической CMS . Нужен сайт "под ключ". Вопросы в личку, подробности для выбранного исполнителя. Цены предлагайте сами.

Цены предлагайте реальные. Заявки без указания стоимости рассматриваться не будут. Предпочтение отдаем CMS  Joomla. Для примера можно посмотреть сайт krepi.by  Сайт отражает тематику которой занимается наша фирма.  Но ориентироваться на него не стоит, все  должно быть лучше и универсальнее.

Joomla
9 лет назад
Igle
55 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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