Требуется создать дешевый лендинг

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок134 просмотра

Агенству Недвижимости требуется создавать дешевые лендинги по запросу, главное быстро! срок 2 дня на 1 ленд, это может быть просто шаблон, платформа и тд. бюджет 2000 р 1 ленд. + 500 р наполнение (текст, картинки)

9 лет назад
angel_10144
Анджела 
33 года
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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