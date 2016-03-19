Требуется создать дешевый лендинг

Нужно создать красивый качественный сайт. Тематика: Помощь в оформлении пропусков на МКАД, ТТК, СК (Москва). Примеры сайтов: http://moskvapropusk.ru/ http://m-propusk.ru/about/ http://www.propuska-mkad.ru/ Я хочу чтобы по структуре сайт выглядел как этот: http://www.vodokanal-msk.ru/ То есть в горизонтальном меню должны ...