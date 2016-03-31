Лендинг для туроператора, Сейшелы

Нужен лендинг для туристической компании по направлению Сейшeлы.

Сайт с полной информацией: sеyсlub . ru

Компания - туроператор, возит самостоятельно, имеет договорённости с отелями, создана при поддержке правительства Сейшил. Т.е. Это всего 1 направление, зато очень хорошее и главное, компания в нём предлагает действительно качественную услугу и высочайшую надёжность. Ценовой сегмент средний+

Ожидаем от исполнителя:

- ответственности по срокам

- качественного дизайна

- нешаблонного подхода (нужен одностраничный сайт, вызывающий доверие у людей, у которых лендинги по шаблону бизнес-молодости напичканные триггерами вызывают отвращение, таких уже большинство). Это не значит что триггеры и элементы доверия не нужно использовать совсем, это значит что должно быть не как у всех ("как мы работаем", "как с нами связаться" и т.д.).

Прототип в аттаче.

Просьба сразу указывать цену и сроки.

Выбор исполнителя в зависимости от числа заявок: сегодня-завтра.

Гарантия что проект не отложится-отменится.

Критерии выбора:

число отзывов, портфолио, цена, сроки.

Хотелось бы видеть не менее 5 отзывов, срок до 10 дней.