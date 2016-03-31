Итак нужно сделать сайт для продажи Иван-чая и меда. Наименований мало. в данный момент 3 товара. Через 3-5 месяцев прибавится еще 5-10 товаров. Максимум. Адаптивная верстка очень качественная как тут texterra.ru ...
Лендинг для туроператора, Сейшелы
Нужен лендинг для туристической компании по направлению Сейшeлы.
Сайт с полной информацией: sеyсlub . ru
Компания - туроператор, возит самостоятельно, имеет договорённости с отелями, создана при поддержке правительства Сейшил. Т.е. Это всего 1 направление, зато очень хорошее и главное, компания в нём предлагает действительно качественную услугу и высочайшую надёжность. Ценовой сегмент средний+
Ожидаем от исполнителя:
- ответственности по срокам
- качественного дизайна
- нешаблонного подхода (нужен одностраничный сайт, вызывающий доверие у людей, у которых лендинги по шаблону бизнес-молодости напичканные триггерами вызывают отвращение, таких уже большинство). Это не значит что триггеры и элементы доверия не нужно использовать совсем, это значит что должно быть не как у всех ("как мы работаем", "как с нами связаться" и т.д.).
Прототип в аттаче.
Просьба сразу указывать цену и сроки.
Выбор исполнителя в зависимости от числа заявок: сегодня-завтра.
Гарантия что проект не отложится-отменится.
Критерии выбора:
число отзывов, портфолио, цена, сроки.
Хотелось бы видеть не менее 5 отзывов, срок до 10 дней.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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