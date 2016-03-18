Создание сайта для продажи Чая и Меда с блогом.

Итак нужно сделать сайт для продажи Иван-чая и меда.

Наименований мало. в данный момент 3 товара. Через 3-5 месяцев прибавится еще 5-10 товаров. Максимум.

Адаптивная верстка очень качественная как тут texterra.ru (смотрите на мобильнике). Исходя из версии как на мобильном, и Десктопную версию нужно планировать.

Нужен какой-то небольшой каталог. Обязательно Блог, Подписка на рассылку.

Примеры сайтов как хочется texterra.ru - тут очень классная Адаптивная верстка, очень классный Блог.

Еще один пример сайта как хочется realchinatea.ru

Очень важна - скорость загрузки сайта. Чтобы сайт очень быстро грузился.

Хочется понять во сколько это выльется. на какие деньги рассчитывать.

Дизайн тоже хочется в стиле приведенных сайтов.

Нужна именно качественная работа в деталях как на приведенных мной сайтах.