Доброго дня! Меня зовут Владимир, я специалист по контекстной рекламе. Моим заказчикам требуется создание Landing Page. Я ищу исполнителя, кому можно делегировать эту работу. Важное условие! Исполнитель должен проживать в Москве ...
Создание сайта для продажи Чая и Меда с блогом.
Итак нужно сделать сайт для продажи Иван-чая и меда.
Наименований мало. в данный момент 3 товара. Через 3-5 месяцев прибавится еще 5-10 товаров. Максимум.
Адаптивная верстка очень качественная как тут texterra.ru (смотрите на мобильнике). Исходя из версии как на мобильном, и Десктопную версию нужно планировать.
Нужен какой-то небольшой каталог. Обязательно Блог, Подписка на рассылку.
Примеры сайтов как хочется texterra.ru - тут очень классная Адаптивная верстка, очень классный Блог.
Еще один пример сайта как хочется realchinatea.ru
Очень важна - скорость загрузки сайта. Чтобы сайт очень быстро грузился.
Хочется понять во сколько это выльется. на какие деньги рассчитывать.
Дизайн тоже хочется в стиле приведенных сайтов.
Нужна именно качественная работа в деталях как на приведенных мной сайтах.
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