Aravinda-Mukunda

оставить отзыв на Яндекс Маркет для этого магазина. оплата только за опубликованные отзывы в разделе Рекомендованные. 60р. за отзыв. https://market.yandex.ru/shop--aromatnyi-ivan-chai/550994/reviews
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- Наполнение сайтов8 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте. Живем в деревне. производим и продаем Иван-чай, несколько трав и Мед. Наименований товара всего 5-10. Хотим сайт с блогом, мини интернет магазин на 5-10 товаров. Подписка на рассылку, очень важно ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт9 лет назад
Итак нужно сделать сайт для продажи Иван-чая и меда. Наименований мало. в данный момент 3 товара. Через 3-5 месяцев прибавится еще 5-10 товаров. Максимум. Адаптивная верстка очень качественная как тут texterra.ru ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $300
Необходимо создать несложный интернет магазин с небольшим количеством товаров в районе 15-20 товаров. Нужен сайт типа копорский-чай.рф Идеалом сайта для продажи чая вижу realchinatea.ruИнтернет-магазины1 заявкаЗакрыт10 лет назад