Дизайн сайта для продажи Иван-чая, трав и Меда.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок121 просмотр

Здравствуйте. Живем в деревне. производим и продаем Иван-чай, несколько трав и Мед. Наименований товара всего 5-10.

Хотим сайт с блогом, мини интернет магазин на 5-10 товаров.

Подписка на рассылку, очень важно - хорошая адаптивная верстка как тут texterra.ru

исходя из адаптивной верстки и нужно планировать дизайн для Десктопов.

Что по ценам?

9 лет назад
Aravinda-Mukunda
Антон 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров