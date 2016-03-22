Подробное ТЗ прикрепил.
Дизайн сайта для продажи Иван-чая, трав и Меда.
Здравствуйте. Живем в деревне. производим и продаем Иван-чай, несколько трав и Мед. Наименований товара всего 5-10.
Хотим сайт с блогом, мини интернет магазин на 5-10 товаров.
Подписка на рассылку, очень важно - хорошая адаптивная верстка как тут texterra.ru
исходя из адаптивной верстки и нужно планировать дизайн для Десктопов.
Что по ценам?
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