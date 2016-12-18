Дизайн 1 страницы для сайта

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Завершен18 заявок183 просмотра

Подробное ТЗ прикрепил.

9 лет назад
WSPItaly
Роман 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$40
3 дня
Все хорошо сделано и быстро. Поняли друг друга сразу.
5+

Заявки фрилансеров

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад