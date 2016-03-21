Сделать дизайн в photoshop'e на сетке boostrap 3 Landing Page + внутрянка (текстовая страница, контакты) Тема: вебстудия. Есть примеры работа как бы хотелось и желаемые цвета и стиль. Возможно долгосрочное сотрудничество ...
Адаптивный шаблон для небольшого магазина под Joomla + Virtuemart
Добрый день!
Есть сайт-прототип (в смысле образец)
Есть набросок оформления (аскетичный бело-серо-красный без каких-либо изысков)
И есть Joomla 2.5 + Virtuemart 3.0.12
с плагинами
Custom_Fields_For_All_3.0.1
SJ_Quickview_for_Virtuemart_2-3
Нужно создать на основе наброска (ну и каких-то шаблонов по Вашему выбору)
полностью адаптивный шаблон для небольшого магазина пирогов и прочего
с формой заказа.
Прошу откликаться разработчиков, имеющих опыт разработки адаптивных
магазинов под Joomla + Virtuemart.
Жду примеры работ.
Подробности ТЗ и доп. информацию вышлю по запросу.
Оплата через безопасную сделку или по факту исполнения или частями по факту, если сможем разбить на части.
Заявки фрилансеров
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