Адаптивный шаблон для небольшого магазина под Joomla + Virtuemart

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Закрыт3 заявки112 просмотров

Добрый день!

Есть сайт-прототип (в смысле образец)

dodopizza.ru

Есть набросок оформления (аскетичный бело-серо-красный без каких-либо изысков)

И есть Joomla 2.5 + Virtuemart 3.0.12

с плагинами

Custom_Fields_For_All_3.0.1

SJ_Quickview_for_Virtuemart_2-3

Нужно создать на основе наброска (ну и каких-то шаблонов по Вашему выбору)

полностью адаптивный шаблон для небольшого магазина пирогов и прочего

с формой заказа.

Прошу откликаться разработчиков, имеющих опыт разработки адаптивных

магазинов под Joomla + Virtuemart.

Жду примеры работ.

Подробности ТЗ и доп. информацию вышлю по запросу.

Оплата через безопасную сделку или по факту исполнения или частями по факту, если сможем разбить на части.

Joomla
9 лет назад
baker7
Петров 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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