Создание интернет магазина по продаже Иван чая

$300
Интернет-магазиныЗакрыт1 заявка122 просмотра
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Необходимо создать несложный интернет магазин с небольшим количеством товаров в районе 15-20 товаров. Нужен сайт типа копорский-чай.рф

Идеалом сайта для продажи чая вижу realchinatea.ru

9 лет назад
Aravinda-Mukunda
Антон Орлов 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад