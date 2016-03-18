Нужен лендинг для туристической компании по направлению Сейшeлы. Сайт с полной информацией: sеyсlub . ru Компания - туроператор, возит самостоятельно, имеет договорённости с отелями, создана при поддержке правительства Сейшил. Т.е. Это ...
Сделать шаблон на WordPress, сайт по ТЗ.
Здравствуйте, необходимо сделать сайт согласно ТЗ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Итак нужно сделать сайт для продажи Иван-чая и меда. Наименований мало. в данный момент 3 товара. Через 3-5 месяцев прибавится еще 5-10 товаров. Максимум. Адаптивная верстка очень качественная как тут texterra.ru ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доброго дня! Меня зовут Владимир, я специалист по контекстной рекламе. Моим заказчикам требуется создание Landing Page. Я ищу исполнителя, кому можно делегировать эту работу. Важное условие! Исполнитель должен проживать в Москве ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен сайт с закрытым контентом по английскому языку - человек оплачивает и получает доступ к закрытой части сайта. Нужен личный кабинет. Нужна яндекс касса подключенная. CMS не важна - главное удобное использование. И ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно создать красивый качественный сайт. Тематика: Помощь в оформлении пропусков на МКАД, ТТК, СК (Москва). Примеры сайтов: http://moskvapropusk.ru/ http://m-propusk.ru/about/ http://www.propuska-mkad.ru/ Я хочу чтобы по структуре сайт выглядел как этот: http://www.vodokanal-msk.ru/ То есть в горизонтальном меню должны ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $365
Нужен человек с опытом для создания сайта: дизайн (набросок в ТЗ) + верстка (адаптивна) + CMS (Drupal).Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $6000
Необходимо создать сайт недвижимости.Сайты «под ключ»45 заявокЗакрыт9 лет назад
В заявку скинуть примеры работ. необходимо создать мультилендинг. не более 10 экранов, меняется только текст ваша цена? и срок исполненияСайты «под ключ»нет заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Необходим сайт под ключ на указанной системе упраления. В наличии макет, на основе которого формируются все страницы, структура каталога. Проект без корзины, но с разветвленным катологом, сроки - "вчера". Без предоплат.Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Задание прикреплено, нужно сделать как можно быстрее, называйте минимальные сроки.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт9 лет назад