Сайт по продаже и аренде строительного оборудования, оптимизированный для поисковых систем. желательно на динамической CMS . Нужен сайт "под ключ". Вопросы в личку, подробности для выбранного исполнителя. Цены предлагайте сами. Цены предлагайте реальные. Заявки ...
Интернет магазин дверей и напольных покрытий
1. Разработка дизайна сайта
2. Верстка
3. Адаптация сайта под мобильныеустройства
4. Скидки и акции на главной странице
5. Внедрение и настройка компонента интернет-магазин: каталог продукции, настройка корзины
6. Подбор по параметрам (фильтрам) возможно на общей странице с выбором производителя полов или дверей
7. Оформление заказа на сайте (корзина)
8. Включение сразу при заказе и учете вцене фурнитуры и доборов и пр. при выборе модели (по включению «галочки» в
каждой карточке товара)
9. Возможность самостоятельнодобавлять-изменять-удалять позиции на сайте (совмещение сайта с системой
управления информацией)
10. Форма обратнойсвязи
11. Админка должна быть адаптирована для пользователя (не "изменить параметр 1" а "поменять цвет")
12. При выборе пола предложение сопутствующих товаров
13. Привязка табличного файла кинтернет-магазину, возможность обновления файла через админ-панель
14. Возможность глобальной корректировкицен при необходимости – настройка автоматической корректировки стоимости
(скидки) для отдельных групп товаров
15. Онлайн-оплата (PayPal, Yandex, Visa, MC)
16. Растёт необходимого количества с учетом метража в пачке
17. Недавно просмотренные товары
18. Возможность собирать информацию о покупателях и статистику просматриваемых позиций
Отдельное пожелание добавить возможность раскладки выбранного пола в интерьере по примеру http://floorstudio.esignserver1.com/gallery.do;jsessionid=490C8651827100564B3C14391C4B1A81
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»30 заявокЗакрыт9 лет назад
Агенству Недвижимости требуется создавать дешевые лендинги по запросу, главное быстро! срок 2 дня на 1 ленд, это может быть просто шаблон, платформа и тд. бюджет 2000 р 1 ленд. + 500 р наполнение (текст, картинки)Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен лендинг для туристической компании по направлению Сейшeлы. Сайт с полной информацией: sеyсlub . ru Компания - туроператор, возит самостоятельно, имеет договорённости с отелями, создана при поддержке правительства Сейшил. Т.е. Это ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, необходимо сделать сайт согласно ТЗ.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт9 лет назад
Итак нужно сделать сайт для продажи Иван-чая и меда. Наименований мало. в данный момент 3 товара. Через 3-5 месяцев прибавится еще 5-10 товаров. Максимум. Адаптивная верстка очень качественная как тут texterra.ru ...Сайты «под ключ»24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доброго дня! Меня зовут Владимир, я специалист по контекстной рекламе. Моим заказчикам требуется создание Landing Page. Я ищу исполнителя, кому можно делегировать эту работу. Важное условие! Исполнитель должен проживать в Москве ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужен сайт с закрытым контентом по английскому языку - человек оплачивает и получает доступ к закрытой части сайта. Нужен личный кабинет. Нужна яндекс касса подключенная. CMS не важна - главное удобное использование. И ...Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно создать красивый качественный сайт. Тематика: Помощь в оформлении пропусков на МКАД, ТТК, СК (Москва). Примеры сайтов: http://moskvapropusk.ru/ http://m-propusk.ru/about/ http://www.propuska-mkad.ru/ Я хочу чтобы по структуре сайт выглядел как этот: http://www.vodokanal-msk.ru/ То есть в горизонтальном меню должны ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $365
Нужен человек с опытом для создания сайта: дизайн (набросок в ТЗ) + верстка (адаптивна) + CMS (Drupal).Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $6000
Необходимо создать сайт недвижимости.Сайты «под ключ»45 заявокЗакрыт9 лет назад