Интернет магазин дверей и напольных покрытий

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт23 заявки227 просмотров

1.    Разработка дизайна сайта

2.    Верстка

3.    Адаптация сайта под мобильныеустройства

4.    Скидки и акции на главной странице

5.    Внедрение и настройка компонента интернет-магазин: каталог продукции, настройка корзины

6.    Подбор по параметрам (фильтрам) возможно на общей странице с выбором производителя полов или дверей 

7.     Оформление заказа на сайте (корзина)

8.     Включение сразу при заказе и учете вцене фурнитуры и доборов и пр. при выборе модели (по включению «галочки» в

каждой карточке товара)

9.    Возможность самостоятельнодобавлять-изменять-удалять позиции на сайте (совмещение сайта с системой

управления информацией)

10. Форма обратнойсвязи

11. Админка должна быть адаптирована для пользователя (не "изменить параметр 1" а "поменять цвет")

12. При выборе пола предложение сопутствующих товаров

13. Привязка табличного файла кинтернет-магазину, возможность обновления файла через админ-панель

14. Возможность глобальной корректировкицен при необходимости – настройка автоматической корректировки стоимости

(скидки) для отдельных групп товаров

15. Онлайн-оплата (PayPal, Yandex, Visa, MC)

16. Растёт необходимого количества с учетом метража в пачке

17. Недавно просмотренные товары

18. Возможность собирать информацию о покупателях и статистику просматриваемых позиций

Отдельное пожелание  добавить возможность раскладки выбранного пола в интерьере по примеру http://floorstudio.esignserver1.com/gallery.do;jsessionid=490C8651827100564B3C14391C4B1A81

9 лет назад
Online-door
Юрий 
42 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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