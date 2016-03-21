Интернет магазин дверей и напольных покрытий

1. Разработка дизайна сайта

2. Верстка

3. Адаптация сайта под мобильныеустройства

4. Скидки и акции на главной странице

5. Внедрение и настройка компонента интернет-магазин: каталог продукции, настройка корзины

6. Подбор по параметрам (фильтрам) возможно на общей странице с выбором производителя полов или дверей

7. Оформление заказа на сайте (корзина)

8. Включение сразу при заказе и учете вцене фурнитуры и доборов и пр. при выборе модели (по включению «галочки» в

каждой карточке товара)

9. Возможность самостоятельнодобавлять-изменять-удалять позиции на сайте (совмещение сайта с системой

управления информацией)

10. Форма обратнойсвязи

11. Админка должна быть адаптирована для пользователя (не "изменить параметр 1" а "поменять цвет")

12. При выборе пола предложение сопутствующих товаров

13. Привязка табличного файла кинтернет-магазину, возможность обновления файла через админ-панель

14. Возможность глобальной корректировкицен при необходимости – настройка автоматической корректировки стоимости

(скидки) для отдельных групп товаров

15. Онлайн-оплата (PayPal, Yandex, Visa, MC)

16. Растёт необходимого количества с учетом метража в пачке

17. Недавно просмотренные товары

18. Возможность собирать информацию о покупателях и статистику просматриваемых позиций

Отдельное пожелание добавить возможность раскладки выбранного пола в интерьере по примеру http://floorstudio.esignserver1.com/gallery.do;jsessionid=490C8651827100564B3C14391C4B1A81