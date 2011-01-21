Привет! Есть плакат большой, так вот нужно из него сделать листовку, т.е. взять картинку с плаката и разместить на ней текст. Работы минут на 5-10. Просто сейчас под рукой нет Фотошопа. Нужно быстро, ...
Перевести визитку из psd в ai
Приветствую, нужно перевести визитку из psd в ai и ответить на пару вопросов по печати визиток, нужен дизайнер с опытом в полиграфии.
Все предложения в проект, с ориентировочной ценой, визитка простая.
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