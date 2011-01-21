Перевести визитку из psd в ai

  1. Биржа фриланса
  2. Верстка полиграфии
Закрыт13 заявок270 просмотров

Приветствую, нужно перевести визитку из psd в ai и ответить на пару вопросов по печати визиток, нужен дизайнер с опытом в полиграфии.

Все предложения в проект, с ориентировочной ценой, визитка простая.

14 лет назад
A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

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