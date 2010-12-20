Есть файлик excel в котором есть калькулятор с формулами. Файл прилагаю к проекту. На первом листе - сам подсчет калькулятора. На втором листе указаны условия. На третьем листе внешний вид. ...
Справочный каталог для авиапассажиров / парсинг
Справочный каталог для авиапассажиров
1. Выполнить парсинг авиакомпаний / аэропортов / стран мира
2. Создать соответствующую структуру MySQL
3. Сделать на php каталог (список стран / список аэропортов по стране / список авиакомпаний выполняющих рейсы из аэропорта
4.* Выполнить парсинг координат аэропортов и привязать их на картах гугл на страницах стран.
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