Настройка интернет-магазина на Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки96 просмотров

Необходимы консультации по настройке стандартного интернет-магазина на Битриксе: изменение размеров фотографий товара (превью), создание новых разделов, внесение незначительных изменений в шаблон итп.

14 лет назад
interdezzz
Виктор 
54 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров