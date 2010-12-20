Есть файлик excel в котором есть калькулятор с формулами. Файл прилагаю к проекту. На первом листе - сам подсчет калькулятора. На втором листе указаны условия. На третьем листе внешний вид. ...
Настройка интернет-магазина на Битрикс
Необходимы консультации по настройке стандартного интернет-магазина на Битриксе: изменение размеров фотографий товара (превью), создание новых разделов, внесение незначительных изменений в шаблон итп.
Заявки фрилансеров
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