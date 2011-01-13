Написать модуль и прикрутить к CMS DLE. Суть модуля: Это можно назвать что то типо партнёрской программой для зарабатка денежнег средств пользователями сайта. Прошу не писать ...
QueryLoader для WordPress
Здравствуйте!
Нужно реализовать полосу предзагрузки сайта на jQuery для CMS WordPress. В идеале это должен быть просто подключаемый плагин. Меньшая оплата за пошаговую инструкцию к внедрению.
Пример как это должно выглядеть, правда на HTML http://www.gayadesign.com/scripts/queryLoader/.
Документация и реализация тут http://www.gayadesign.com/diy/queryloader-preload-your-website-in-style/.
Бюджет обсуждаем, т.к. я пока не представляю трудозатраты.
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