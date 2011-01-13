QueryLoader для WordPress

Здравствуйте!

Нужно реализовать полосу предзагрузки сайта на jQuery для CMS WordPress. В идеале это должен быть просто подключаемый плагин. Меньшая оплата за пошаговую инструкцию к внедрению.

Пример как это должно выглядеть, правда на HTML http://www.gayadesign.com/scripts/queryLoader/.

Документация и реализация тут http://www.gayadesign.com/diy/queryloader-preload-your-website-in-style/.

Бюджет обсуждаем, т.к. я пока не представляю трудозатраты.