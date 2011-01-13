QueryLoader для WordPress

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Завершен1 заявка123 просмотра

Здравствуйте!

Нужно реализовать полосу предзагрузки сайта на jQuery для CMS WordPress. В идеале это должен быть просто подключаемый плагин. Меньшая оплата за пошаговую инструкцию к внедрению.

Пример как это должно выглядеть, правда на HTML http://www.gayadesign.com/scripts/queryLoader/.

Документация и реализация тут http://www.gayadesign.com/diy/queryloader-preload-your-website-in-style/.

Бюджет обсуждаем, т.к. я пока не представляю трудозатраты.

HTMLjQueryWordPress
14 лет назад
iMateo
Игорь 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
14 лет назад
$15
1 день
Артем молодец, сделал все, что требовалось. Отличные цены, разбирается в своей отрасли. С пониманием относится к заказчику.
Приятно было работать с Игорем. Хороший заказчик, четкая задача. Все оплачено, все отлично. Обращайтесь еще.

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Hungry_Hunter
Артем 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
195 отзывов(-1)
14 лет назад