Написать модуль для DLE

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка123 просмотра

Написать модуль и прикрутить к CMS DLE.

Суть модуля:

Это можно назвать что то типо партнёрской программой для зарабатка денежнег средств пользователями сайта.

Прошу не писать одиночкам, желательно услышать предложения кампаний у которой есть опыт в таких делах.

За подробностями в ICQ 70-80-57

DLE
14 лет назад
AgamiLait
Руслан 
32 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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