К разработке планируется сервис для виндоус, суть такая: на рабочем столе пользователя танцует симпатичная девушка. При помощи приложения юзер может покупать новых девушек, а так же танцы для них. Девушки представляют собой заранее отснятые видеоролики ...
Сделать sphinx search для сайта
Сделать полнотекстовый поиск для сайта ruscarts.ru, построить индексацию. Все это сделать на примере. Желательно представить в таком виде, чтобы нам не нужно было отпралять ftp доступ.
ICQ-673025 Елена
Заявки фрилансеров
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