Карта России

Должно выглядеть примерно так. карта российской федерации с административным делением. подсвечивается область и закрашивется, из нее на верх выезжает лицо диллера с реквизитами ( пример дам из презентации) и т.д. пока дилерры не закончаться. причем некоторые облати у нас огромные и диллеры не работают по все области ( дам как закрашивать).

2. Этап второй. тыкаем на область - она выезжает крупно на первый план с более подробной картой. и тут появляется схематическая машинка, и надо сделать что б она ездила от первоначального места к месту на карте, куда тыкнут мышкой, потом к следующей точке и т.д.