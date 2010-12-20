Карта России

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Закрыт15 заявок210 просмотров

Должно выглядеть примерно так. карта российской федерации с административным делением. подсвечивается область и закрашивется, из нее на верх выезжает лицо диллера с реквизитами ( пример дам из презентации) и т.д. пока дилерры не закончаться. причем некоторые облати у нас огромные и диллеры не работают по все области ( дам как закрашивать).

2. Этап второй. тыкаем на область - она выезжает крупно на первый план с более подробной картой. и тут появляется схематическая машинка, и надо сделать что б она ездила от первоначального места к месту на карте, куда тыкнут мышкой, потом к следующей точке и т.д.

14 лет назад
safronovea
Евгений 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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