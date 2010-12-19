Внести изменения в сайт на Flash

Приветствую.

Нужно оценить стоимость внесения изменения в проект на Flash (сайт дизайнеров интерьеров детских комнат). Есть исходники (.fla, примерно 30Мб каждая страница). Есть примерный список изменений (убрать\изменить пункты меню, добавить\отредактировать страницы). Ссылку на сайт, точный перечень работ и исходники вышлю по запросу заинтересовавшимся. Пожалуйста, укажите почасовую ставку: некоторые пункты списка работ не понятны самому заказчику.

Предпочтение не в минимальной цене, а в адекватности оценки объёмов\сроков\стоимости работ, адекватности исполнителя.

Спасибо.