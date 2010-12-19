Программирование магазина на Битриксе

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок273 просмотра

Верстка есть, нужно внедрить шаблоны и запрограммировать нестандартный функционал.

Требуется опыт подобной работы, ответственность по срокам (за превышение будут штрафы), а также полное исправление всех недостатков по ТЗ включается в течение как минимум месяца.

14 лет назад
longd
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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