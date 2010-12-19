Необходимо сделать робота на основе arduino Duemilanove.

У меня есть: arduino Duemilanove, шасси под него, breadboard, провода male-female, несколько резисторов и транзисторов.

у меня проблемы с монтажом этого всего, так что приходится просить фрилансеров.

что требуется: собрать робота + написать скрипт, дабы прошить сам ардуино.