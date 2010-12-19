Сделать робота на основе arduino

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Необходимо сделать робота на основе arduino Duemilanove.

У меня есть: arduino Duemilanove, шасси под него, breadboard, провода male-female, несколько резисторов и транзисторов.

у меня проблемы с монтажом этого всего, так что приходится просить фрилансеров.

что требуется: собрать робота + написать скрипт, дабы прошить сам ардуино.

14 лет назад
PHP-developer
Иван 
32 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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