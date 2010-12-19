Сделать четкое изображение на флешке

Требуется сделать изображение на флешке четким, а именно убрать ступенчатые искривления на руке девушки и везде на картинке проверить чтобы такого не было, добиться четкости всей флешки по образцу, что в макете, также попутно проверить те ли цвета используются и если не те-заменить.http://us.ua/92623-там фото

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