Сделать четкое изображение на флешке

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен8 заявок190 просмотров

Требуется сделать изображение на флешке четким, а именно убрать ступенчатые искривления на руке девушки и везде на картинке проверить чтобы такого не было, добиться четкости всей флешки по образцу, что в макете, также попутно проверить те ли цвета используются и если не те-заменить.http://us.ua/92623-там фото

http://us.ua/111532/-исходники

14 лет назад
stanistar
54 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
5+, быстро, оперативно!
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Заявки фрилансеров

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад