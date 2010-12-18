Всем привет нужен спец по 1с-Битрикс саш сайт стоит на битрикс ,,малый бизнес,, необходимо отладить нормальную работу и залить товар в дальнейшем нужен админ
Работа для спеца по Джумла
Работы много в основном по переносу сайтов на другие хосты и помелочам новые модули нужны установить и тд
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