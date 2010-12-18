Работа для спеца по Джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки164 просмотра

Работы много в основном по переносу сайтов на другие хосты и помелочам новые модули нужны установить и тд

Joomla
14 лет назад
izsibiri
Алекс 
42 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров