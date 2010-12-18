Нужно поправить парсер.. робота для ученика 11 класса...
Php скрипт - парсер .csv
Нужен скрипт на php
Имееться большой csv файл(около 350000 записей).
Вид файла:
домен:код обработки:данные whois в base64
Пример файла:
http://rapidshare.com/files/436455921/results.csv
Нужно его распарсить и перенести данные в таблицу Aсcess
Выпарсить нужно следующие:
Domain
Registry Expiry
Registrar Expiry
Created On
Last Update
Registrar
Status
Whois Server
IP
NS1
NS2
Admin Email
Tech Email
Billing Email
Owner
Address
Admin Phone
Если каких-то данных нет - оставляет поля пустыми.
Пример базы
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