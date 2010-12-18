Php скрипт - парсер .csv

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Закрыт1 заявка147 просмотров

Нужен скрипт на php

Имееться большой csv файл(около 350000 записей).

Вид файла:

домен:код обработки:данные whois в base64

Пример файла:

http://rapidshare.com/files/436455921/results.csv

Нужно его распарсить и перенести данные в таблицу Aсcess

Выпарсить нужно следующие:

Domain

Registry Expiry

Registrar Expiry

Created On

Last Update

Registrar

Status

Whois Server

IP

NS1

NS2

Admin Email

Tech Email

Billing Email

Owner

Address

Admin Phone

Если каких-то данных нет - оставляет поля пустыми.

Пример базы

http://rapidshare.com/files/436458465/db3.zip

PHP
14 лет назад
azter
37 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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