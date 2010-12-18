Основная задача - автоматический импорт экселевских файлов на сайт, с индексацией цен - для опта и розницы. Сроки поджимают. Кто сможет помочь? Оплата - по результату на Вашем сервере.
SQL запрос для mycql таблицы
Нужно написать три SQL запроса для mycql 5.0.32.
Задание в xls, дамп в txt.
P.S. Ищу человека работающего с програмой PHPmaker, для написания и интеграции скриптов в Server Events and Client Scripts
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
В наличии флеш и звук, написанный под нее. Необходимо свести все для размещения, во флеше поменять ссылку (второстепенно, но важно). Звук необходимо декодировать - уменьшить вес файла, но без особой потери качества. ...Завершен14 лет назад
- $100
Приватно для Сафонова КириллаЗавершен14 лет назад
- $50
Здраствуйте! Имеется проект www.prohand.ru/prohand_23.11.10/index.php У каждого участника имеется фотогалерея его работ. И каждый участник может грузить фотку любого формата, главное не более 7 мб. так вот это нормально, но если участник ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Внести изменения в админку сайта и пофиксить ряд багов согласно ТЗ.Завершен14 лет назад
Нужен программист на PHP, my SQL и желательно знающий, что такое криптопровайдер, для разработки интернет-приложения . Оплата по договоренностиВеб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо выполнить интеграцию приема платежей через банковские карты на сайт интернет магазина. интернет магазин работает на самописной cms. ждем ваших предложений по срокам и цене. опыт работы обязателен.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Необходимо создать модуль посредством которого клиент смог бы выводить на главной странице банннеры, которые ему нужно. Подробнее в прикрепленной иллюстрации. CMS - S.Builder или можно сделать независимую админку.Завершен14 лет назад
Требуется сделать 4 шаблона блога для Joomla. Больше информации в приложении. Готов дать пояснения по Skype.Завершен14 лет назад
- $150
На существующем сайте выполнить следующие работы: 1)натянуть макет главной страницы (уже все сверстано в Html отдельно, но не перенесено на сайт, надо только внести небольшие изменения: заменить прикрепленные картинки на другие (5шт). 2)натянуть ...Закрыт14 лет назад