SQL запрос для mycql таблицы

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Закрыт2 заявки182 просмотра

Нужно написать три SQL запроса для mycql 5.0.32.

Задание в xls, дамп в txt.

P.S. Ищу человека работающего с програмой PHPmaker, для написания и интеграции скриптов в Server Events and Client Scripts

SQL
14 лет назад
vingida
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8 лет назад

Выбранный исполнитель

im1
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im1
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад