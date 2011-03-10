Здраствуйте! Имеется проект www.prohand.ru/prohand_23.11.10/index.php У каждого участника имеется фотогалерея его работ. И каждый участник может грузить фотку любого формата, главное не более 7 мб. так вот это нормально, но если участник ...
Приватно для Сафонова Кирилла
Приватно для Сафонова Кирилла
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