Приватно для Сафонова Кирилла

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка129 просмотров

Приватно для Сафонова Кирилла

14 лет назад
WebAdequate
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$300
21 день
Работа выполнена в соответствии с ТЗ. Все отлично.
Хороший заказчик. Сотрудничеством остался доволен.

Заявки фрилансеров

kail_sazerland
Кирилл 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад