Нужен плагин для баннеровращалки, CMS сайта WordPress. Что нужно от плагина: 1. Отдельный модуль или админка, в котором будут отображаться количество отображений баннера и количество переходов по ссылке с него. 2. Статистика ...
Поправить парсер
Нужно поправить парсер..
робота для ученика 11 класса...
Заявки фрилансеров
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