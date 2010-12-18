Поправить парсер

И так имеется сайт на wordpress, на этом сайте присутствуют видеоролики, которые пользователи постоянно качают, нужно написать скрипт чтобы пользователь мог скачивать ролик только после просмотра рекламы, т.е. при нажатии на ссылку скачать ему предлогалось ...