Поправить парсер

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок143 просмотра

Нужно поправить парсер..

робота для ученика 11 класса...

14 лет назад
mukolsoft
35 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров