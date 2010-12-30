Приватный проэкт для Чмиль Сергей (atlete)

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка96 просмотров

Сделать система заказов.

14 лет назад
zakazchik_kiev
Иван Серый 
45 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

atlete
Сергей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
14 лет назад
$200
4 дня
Отлично справился с заданием. Сделал даже больше чем надо. Спасибо и надеюсь на дальнейшую работу!
Иван предоставляет отлично поставленное ТЗ, расписанное по мелочам. Сразу видно что писал спец. На вопросы по задаче отвечает быстро, сверх ТЗ ничего не требует, даже немного уменьшает объём работы.

Заявки фрилансеров

atlete
Сергей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
8 отзывов
14 лет назад