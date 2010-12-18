Нужен скрипт для wordpress

И так имеется сайт на wordpress, на этом сайте присутствуют видеоролики, которые пользователи постоянно качают, нужно написать скрипт чтобы пользователь мог скачивать ролик только после просмотра рекламы, т.е. при нажатии на ссылку скачать ему предлогалось нажать на одну из рекламных ссылок (реклама будет стоять или от так.ру или вмлинк под них и нужно адаптировать)и после того как он нажмет на нее, автоматически начиналась загрузка файла..

От вас цена и сроки.. много не заплачу т.к. знаю что это все реализовывается легко..