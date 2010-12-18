Нужен скрипт для wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка86 просмотров

И так имеется сайт на wordpress, на этом сайте присутствуют видеоролики, которые пользователи постоянно качают, нужно написать скрипт чтобы пользователь мог скачивать ролик только после просмотра рекламы, т.е. при нажатии на ссылку скачать ему предлогалось нажать на одну из рекламных ссылок (реклама будет стоять или от так.ру или вмлинк под них и нужно адаптировать)и после того как он нажмет на нее, автоматически начиналась загрузка файла..

От вас цена и сроки.. много не заплачу т.к. знаю что это все реализовывается легко..

WordPress
14 лет назад
Elemental
Дмитрий 
33 года
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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