Нужна простая парсилка.

имеется урл

http://www.сайт.ru/price/addoc.php?search_brand_number=1&query=332805&brand=KYB

и имеется файл csv в котором в первом столбце содержится артикул (например 332805) во втором производитель (например KYB).

Что делает парсилка:

Подставляет артикул из первого столба и производителя из второго столбца в урл открывает страницу и вытаскивает html код нужной мне таблицы, и этот код вставляет в третий столбик.

То есть на выходе должно получится что то типо:

332805 KYB

текст

Иногда будет открываться пустая страница или с надписью товара нет.

ПС для получения доступа к странице требуется авторизация.

На чем она будет написано неважно. Хоть плагином к мазиле. Главное чтобы работало.