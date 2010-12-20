Простая парсилка

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка86 просмотров

Нужна простая парсилка.

имеется урл

http://www.сайт.ru/price/addoc.php?search_brand_number=1&query=332805&brand=KYB

и имеется файл csv в котором в первом столбце содержится артикул (например 332805) во втором производитель (например KYB).

Что делает парсилка:

Подставляет артикул из первого столба и производителя из второго столбца в урл открывает страницу и вытаскивает html код нужной мне таблицы, и этот код вставляет в третий столбик.

То есть на выходе должно получится что то типо:

332805 KYB

текст

Иногда будет открываться пустая страница или с надписью товара нет.

ПС для получения доступа к странице требуется авторизация.

На чем она будет написано неважно. Хоть плагином к мазиле. Главное чтобы работало.

HTML
14 лет назад
xpyct
Павел 
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5 лет назад

Выбранный исполнитель

weblands
Евгений 
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weblands
Евгений 
46 лет
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Был
12 лет назад
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