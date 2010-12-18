Встроить код баннерокрутилки в вебасист

Есть баннерокрутилочный скрипт OPENX

Есть сайт www_tvboom_kz

Вот там внизу банер

Надо этот банер убрать, а вверху создать место под банер такого же размера без ущерба верстке и дизайну

Псд если что есть

Вот так примерно надо сделать http://pics.kz/s2/6e/0c/c5/6e0cc57dae7db4904603a5b1fce0108b.jpg

Сайт на вебасисте

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)