1с-Битрикс

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок131 просмотр

Всем привет

нужен спец по 1с-Битрикс

саш сайт стоит на битрикс ,,малый бизнес,, необходимо отладить нормальную работу и залить товар

в дальнейшем нужен админ

14 лет назад
internetunet
44 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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