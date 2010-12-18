Парсер каталога поставщиков и каталога яндекс

1) Парсер каталога поставщиков. Мы имеем 5 поставщиков автозапчастей, мы заходим на их сайты под паролями, вводим номер запчасти, получаем таблицы. Задача - спарсить эти таблицы и сформировать их в одну, вывести на страницу интернет магазина, откуда производился поиск, попутно изменить цену на заданный нами процент.

2) Парсер каталога товара яндекс, необходимо создать парсер картинок и описания, доп характеристик, внимание! Товара, считанного из XLS каталога поставщиков (нескольких) из колонки наименование. присвоить им цены с наценкой, наценку расчитать из определённой цены яндекса. Этот парсер можно оформить как угодно, главное чтобы он формировал готовый csv файл для virtuemart joomla.

Оплата наличными в руки, либо можем сотрудничать удалённо,но оплата только после получения нами готовой полной версии программы, также можем составить трудовой договор с нашей компанией.