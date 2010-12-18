Сайт агентства, дизайн уже готов

Обязательно предварительно смотрите ТЗ http://doiop.com/ документ Microsoft Office Word

Эскиз http://doiop.com/z

Дайте ответы:

1. Стоимость, пожалуйста в долларах. Больше 400$ не предлагать. Не тратьте время.

2. Сроки

Предоплату делать не хочу, частями тоже, уже сижу с незаконченной частью

Тестируем на Вашем хостинге, плачу WMZ (вебманями) переносите на мой хостинг.

ПОЖАЛУЙСТА - внимательно посмотрите ТЗ, есть сомнения в чем то спрашивайте сразу.

По ТЗ нужно будет сделать все без исключений, потому если искать компромисс так на старте.

Может я не прав, но исполнителям младше 20 лет прошу не беспокоить.