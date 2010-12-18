Сайт агентства, дизайн уже готов

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт32 заявки1068 просмотров

Обязательно предварительно смотрите ТЗ http://doiop.com/ документ Microsoft Office Word

Эскиз http://doiop.com/z

Дайте ответы:

1. Стоимость, пожалуйста в долларах. Больше 400$ не предлагать. Не тратьте время.

2. Сроки

Предоплату делать не хочу, частями тоже, уже сижу с незаконченной частью

Тестируем на Вашем хостинге, плачу WMZ (вебманями) переносите на мой хостинг.

ПОЖАЛУЙСТА - внимательно посмотрите ТЗ, есть сомнения в чем то спрашивайте сразу.

По ТЗ нужно будет сделать все без исключений, потому если искать компромисс так на старте.

Может я не прав, но исполнителям младше 20 лет прошу не беспокоить.

14 лет назад
nedvij
54 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

upwards
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$1
3 дня
Человек завалил проект, получил негативный отзыв. Потом вдруг откуда не возьмись, появился через несколько месяцев, покаялся, сказал все исправит Ладно, с кем не бывает подумал я, дал человеку шанс, пообещал что уберу отзыв если сделает что обещал. Второй раз ситуация та же, пропал, дозвонится нельзя, на другие каналы связи не отвечает, я снова зря теряю время. Это все при том, что мы договорились очень жестко, с штрафными санкциями. Знает где я работаю, что так все не закончится. У меня реальная упущенная выгода. Думаю это для него будет хорошим уроком, постараюсь. Убедительно рекомендую не связываться с данным человеком, если Вы бережете свое время, даже на условиях с пост оплатой.

Заявки фрилансеров

upwards
33 года
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад

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