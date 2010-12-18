Приват для Michkov

Нужен модуль для Даннео

Конкретное ТЗ можно будет предоставить. Но отличатся практически не будет. Поэтому, хочу увидеть сразу порядок цен, которые выставляете за подобную работу.

Сам двиг не сложный, могу подсказать, если что. Каталог представляет из себя анкету фирмы, страны, области, города.

Цена, срок, опыт?