Приват для Michkov

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка77 просмотров

Нужен модуль для Даннео

Конкретное ТЗ можно будет предоставить. Но отличатся практически не будет. Поэтому, хочу увидеть сразу порядок цен, которые выставляете за подобную работу.

Сам двиг не сложный, могу подсказать, если что. Каталог представляет из себя анкету фирмы, страны, области, города.

Цена, срок, опыт?

14 лет назад
delaemhorosho
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Michkov
Павел 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$250
14 дней

Заявки фрилансеров

Michkov
Павел 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад