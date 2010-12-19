Магазин VirtueMart 1.1.4 на Joomla, функция регис.

При заходе на сайт все нормально, но при нажатии на ссылку, вход в магазин на категории товара

выходит надпись "Ошибка: У Вас нет прав для доступа к этому модулю." И нет товаров (не видно).

Когда введешь логин и пароль, то все товары показываются и все нормально.

То есть невозможно не зарегистрированному пользователю просматривать и заказывать товары.

А как сделать чтоб любой посетитель не регистрируясь смог просмотреть товары и положить их в

корзину?

Я прописал в левом меню ссылка на сам магазин, то есть при клике по левому меню, посетитель

должен попасть в магазин с товарами.

Сайт www.bento72.ru

Версия VirtueMart 1.1.4