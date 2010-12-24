Поиск по ebay внутри сайта под Joomla

Был крайне доволен сотрудничеством с Андреем. Так совпало, что суть его задачи была очень близка моему профилю деятельности и мы быстро нашли общий язык. Андрей принял работу довольно быстро и оплатил ее своевременно в полном объеме. Также хочу заметить, что Андрей - один из немногих заказчиков, кто еще не разучился общаться по электронной почте в угоду мессенджерам icq/skype.