Поиск по ebay внутри сайта под Joomla

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Завершен2 заявки135 просмотров

Нужен скрипт поиска по ebay, чтобы результаты открывались внутри сайта на Joomla, примерно как тут:

http://www.americanadivane.by/

Joomla
14 лет назад
Business_Forsage
Сергей 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

classic
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
35 отзывов(-9)
14 лет назад
$80
1 день
Признаюсь откровенно, немного смущали отрицательные отзывы, но по итогу работы могу констатировать: давно не видел более профессиональной и четкой работы. Компонент сделан практически без техзадания, в рекордные сроки, работает "как часы". Очень рад сотрудничеству!
Был крайне доволен сотрудничеством с Андреем. Так совпало, что суть его задачи была очень близка моему профилю деятельности и мы быстро нашли общий язык. Андрей принял работу довольно быстро и оплатил ее своевременно в полном объеме. Также хочу заметить, что Андрей - один из немногих заказчиков, кто еще не разучился общаться по электронной почте в угоду мессенджерам icq/skype.

Заявки фрилансеров

classic
39 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
35 отзывов(-9)
14 лет назад

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