Обязательно предварительно смотрите ТЗ http://doiop.com/ документ Microsoft Office Word Эскиз http://doiop.com/z Дайте ответы: 1. Стоимость, пожалуйста в долларах. Больше 400$ не предлагать. Не тратьте время. 2. Сроки ...
Требуются доработки по cms
Требуется доработать instantcms а в частности по больше части компонент instant shop
что требуется
1. Сделать возможность выбора разных шаблонов на разные страницы ( в самом instante)
2. Доработать магазин сделать возможностьотключения кнопки "добавить в корзину" если товара на складе 0 шт. то она отключается....
3. сделать отображение колличества товара на складе
4. сделать модуль регистрации для магазина.( при этом при покупке был выбор купить с регистрацией или без нее.......при регистрации записывались все покупки и скидки)
5. сделать возможность составления сценариев скидок.
6. интеграция с 1с
Заявки фрилансеров
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