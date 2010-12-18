Требуются доработки по cms

Требуется доработать instantcms а в частности по больше части компонент instant shop

что требуется

1. Сделать возможность выбора разных шаблонов на разные страницы ( в самом instante)

2. Доработать магазин сделать возможностьотключения кнопки "добавить в корзину" если товара на складе 0 шт. то она отключается....

3. сделать отображение колличества товара на складе

4. сделать модуль регистрации для магазина.( при этом при покупке был выбор купить с регистрацией или без нее.......при регистрации записывались все покупки и скидки)

5. сделать возможность составления сценариев скидок.

6. интеграция с 1с