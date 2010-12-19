Переписать сайт дивами

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Закрыт12 заявок198 просмотров

Есть сайт www.absolut-i.com.ua написан с помощью table нужно переписать его div-ми, добавить колонки с новостями..либо же хоть главную страницу

14 лет назад
glam0ur
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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Нет заявок фрилансеров