Языковой файл osDate

На официальном сайте osDate http://www.tufat.com/script39.htm бесплатно лежит данный движок.

В нем есть русский языковой файл, но в нем испорчена кодировка и русские буквы выводятся какими-то символами.

Мне нужен этот же файл в нормальном виде.

Оставляйте вашу цену и сроки.