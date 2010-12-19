Языковой файл osDate

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На официальном сайте osDate http://www.tufat.com/script39.htm бесплатно лежит данный движок.

В нем есть русский языковой файл, но в нем испорчена кодировка и русские буквы выводятся какими-то символами.

Мне нужен этот же файл в нормальном виде.

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14 лет назад
WebAdequate
Сергей 
42 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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