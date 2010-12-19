Написать php-скрипт

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Закрыт3 заявки229 просмотров

Приветствую!

Нужно оперативно написать скрипт вывода нескольких rss-лент на домене.

Подробности при переписке, сразу оставляйте аську!

Работы минут на 20 знающему человеку...

Бюджет - 15 вмз.

PHP
14 лет назад
tibitibidoh
Игорь 
58 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров