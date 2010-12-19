Доработать скрипт на Perl - треды livejournal

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Закрыт2 заявки211 просмотров

Требуется доработать Perl скрипт.

Скрипт парсит livejournal и собирает посты с комментами.

Раньше разворачивал треды, а теперь перестал ( что-то изменили в коде).

Нужно, чтобы разворачивал снова.

О вас: вы perl-программист.

О деньгах: безопасная сделка и все такое.

14 лет назад
percar
42 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

OldSkull
51 год
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3 года назад
14 лет назад
$50
3 дня

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OldSkull
51 год
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад