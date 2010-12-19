Здравствуйте, Нужно полностью скопировать следующие страницы уже существующего сайта www.monetizeit.com и сделать для них легкую админку для управления контентом - тексты и бегущие строки. Страницы которые нужно скопировать: 1.www.monetizeit.com - ...
Доработать скрипт на Perl - треды livejournal
Требуется доработать Perl скрипт.
Скрипт парсит livejournal и собирает посты с комментами.
Раньше разворачивал треды, а теперь перестал ( что-то изменили в коде).
Нужно, чтобы разворачивал снова.
О вас: вы perl-программист.
О деньгах: безопасная сделка и все такое.
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